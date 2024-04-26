Життя в Одесі стане веселішим

В Одесі продовжили час продажу спиртних напоїв у магазинах та інших закладах. Тепер алкоголь можна купити до 23:00.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
“В Одесі дозволено торгівлю алкогольними напоями до 23:00”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 22 червня 2022 року алкоголь усіх видів в Одесі та області продавали в період з 09:00 до 20:00 години. Потім продаж дозволили до 22:00.
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