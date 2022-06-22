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В Одессе и области теперь больше возможностей купить крепкий алкоголь

В Одессе и области теперь больше возможностей купить крепкий алкоголь

До сегодняшнего дня купить алкогольные напитки можно было в период с 9:00 до 18:00. С 22 июня крайний срок покупки увеличен до 20:00.

Об этом говорится в распоряжении руководителя Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

С 22 июня 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00,

— сказано в документе. 

И дальше строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, что с 1 марта 2022 года в связи с введением в стране военного положения в Одессе и области была запрещена продажа алкоголя и сильнодействующих химических веществ. С 14 мая “сухой” закон был ослаблен. Продажу алкогольных напитков разрешили в период с 9:00 до 18:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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