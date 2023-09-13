Расстрел в лесу: одессит тщательно спланировал убийство знакомого

50-летний одессит заранее спланировал убийство знакомого, заманил его в «Дальницкий лес», застрелил и бросил.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Тело убитого в лесу обнаружил тракторист и сообщил в полицию.

Полицейские установили, 50-летний одессит заранее продумал свои действия, приобрел мобильный телефон, абонентский номер, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Позвонив 50-летнему знакомому — жителю Фонтанской сельской громады, злоумышленник предложив встретиться и поехал с ним в лес.

“А там произвел четыре выстрела из пистолета неустановленного в настоящее время образца в голову и грудь пострадавшего, три из которых попали в цель”, — сообщили в полиции.

Полицейские разыскали убийцу по месту жительства его знакомой.

Преступник неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе за умышленные убийства, и ему сообщили о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которым предусмотрено наказание лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.

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