Расстрел в лесу: одессит тщательно спланировал убийство знакомого

50-летний одессит заранее спланировал убийство знакомого, заманил его в «Дальницкий лес», застрелил и бросил.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Тело убитого в лесу обнаружил тракторист и сообщил в полицию.
Полицейские установили, 50-летний одессит заранее продумал свои действия, приобрел мобильный телефон, абонентский номер, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Позвонив 50-летнему знакомому — жителю Фонтанской сельской громады, злоумышленник предложив встретиться и поехал с ним в лес.
“А там произвел четыре выстрела из пистолета неустановленного в настоящее время образца в голову и грудь пострадавшего, три из которых попали в цель”, — сообщили в полиции.
Полицейские разыскали убийцу по месту жительства его знакомой.
Преступник неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе за умышленные убийства, и ему сообщили о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которым предусмотрено наказание лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.
Читайте также:
- В Одессе живодер жестоко зарезал собаку посреди улицы на глазах у прохожих
- Жуткое убийство в Одесской области: жителя Измаила закопали заживо (видео)
- Под Одессой любитель «соли» жестоко убил женщину, заменившую ему мать (видео)