Жители Одесской области больше не смогут смотреть вражескую пропаганду

Об этом говорится в сюжете для марафона «Единые новости».

Этой проблеме уже много лет. Именно с территории Молдовы, часть которой находится под полным контролем государства-агрессора, жители Одесской области получали сигналы вражеского телевидения. И вот, наконец, проблему начали решать на государственном уровне. Специалисты Государственной службы спецсвязи и защиты информации устанавливают вдоль границы специальные вышки, которые блокируют российские теле- и радиосигналы. Таких — в области уже пятнадцать.

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Сейчас жители приграничных районов могут смотреть только украинские каналы. Хотя еще совсем недавно смотрели российский контент: мощный сигнал из Приднестровья можно было поймать не только антенной, но и обычным проводом или «гвоздем, забитым в стену». Поэтому, некоторые местные жители, поддавшись пропаганде, верили, что события в Буче и Ирпене — это все «постановка».

Установленное оборудование еще тестируют. И если вражеские телесигналы здесь уже в прошлом, то российское радио до сих пор поймать довольно легко. Такие «дыры» связисты объясняют тем, что продолжается настройка системы. Проблемы выявляют и их вскоре решат.

«Дальние районы, граничащие с Приднестровьем, они, к сожалению, где-то в низинах. До них не всегда доходил наш сигнал. И это была проблема, потому что наши люди слушали другой контент. И наша задача была, как мобильную связь закрыли, так закрыть FM-сигнал, другие сигналы, телевидение для того, чтобы покрыть полностью всю территорию Одесской области», — рассказал журналистам начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним, работа по отключению российских спутниковых телеканалов в Одесской области началась еще в начале полномасштабного вторжения рф. За эти годы пропагандистам не раз удавалось взламывать украинское спутниковое телевидение в нашем регионе.