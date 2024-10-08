Новости Одессы и Одесской области

Жители Одесской области больше не смогут смотреть вражескую пропаганду

Жители Одесской области больше не смогут смотреть вражескую пропаганду

В Одесской области стартовал масштабный проект по борьбе с российской пропагандой. На границе с Приднестровьем устанавливают телекоммуникационные вышки, которые будут блокировать российский телесигнал. Сейчас оборудование на стадии тестирования.

Об этом говорится в сюжете для марафона «Единые новости».

Этой проблеме уже много лет. Именно с территории Молдовы, часть которой находится под полным контролем государства-агрессора, жители Одесской области получали сигналы вражеского телевидения. И вот, наконец, проблему начали решать на государственном уровне. Специалисты Государственной службы спецсвязи и защиты информации устанавливают вдоль границы специальные вышки, которые блокируют российские теле- и радиосигналы. Таких — в области уже пятнадцать.

Читайте также: Как одесситы поздравили путина с днем рождения: опрос на улицах города (видео)

Сейчас жители приграничных районов могут смотреть только украинские каналы. Хотя еще совсем недавно смотрели российский контент: мощный сигнал из Приднестровья можно было поймать не только антенной, но и обычным проводом или «гвоздем, забитым в стену». Поэтому, некоторые местные жители, поддавшись пропаганде, верили, что события в Буче и Ирпене — это все «постановка».

Установленное оборудование еще тестируют. И если вражеские телесигналы здесь уже в прошлом, то российское радио до сих пор поймать довольно легко. Такие «дыры» связисты объясняют тем, что продолжается настройка системы. Проблемы выявляют и их вскоре решат.

«Дальние районы, граничащие с Приднестровьем, они, к сожалению, где-то в низинах. До них не всегда доходил наш сигнал. И это была проблема, потому что наши люди слушали другой контент. И наша задача была, как мобильную связь закрыли, так закрыть FM-сигнал, другие сигналы, телевидение для того, чтобы покрыть полностью всю территорию Одесской области», — рассказал журналистам начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним, работа по отключению российских спутниковых телеканалов в Одесской области началась еще в начале полномасштабного вторжения рф. За эти годы пропагандистам не раз удавалось взламывать украинское спутниковое телевидение в нашем регионе.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua