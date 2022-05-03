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На Одесчине отключат спутниковое вещание пропагандистов из рф – что предложат взамен? (видео)

На Одесчине отключат спутниковое вещание пропагандистов из рф – что предложат взамен? (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о проводимой в области работе по отключению российских спутниковых телеканалов.

Так, в своем вечернем видеообращении Марченко заявил, что показательно снять спутниковые тарелки с нескольких домов и отчитаться о проделанной работе, как это делают некоторые главы территориальных громад – не решение проблемы, поскольку отключение пропагандистских каналов – это постепенный и объемный процесс.

«Сейчас при помощи западных партнеров мы делаем шаги по отключению спутников, которые арендуют российские телекомпании, создаем альтернативу этим каналам, увиличивая покрытие цифрового телевидения, а также скоростного интернета по всей области и еще много чего. Вражеской пропаганде не будет места на территории Одесчины»,

– заверил глава ОВА.

Ранее Марченко сообщал, что в Одесской области готовятся отключить от эфира российские каналы которые транслируются по спутнику на юге Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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