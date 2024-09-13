В Одесской области устанавливают вышки для блокировки ТВ-сигнала

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в интервью изданию Укринформ.

В Одесской области вдоль границы с Приднестровскими регионом Молдовы устанавливают 13 вышек для блокировки российского телесигнала.

«Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать», — сказал начальник ОВА.

Кипер отметил, что есть случаи, когда на территории Одесской области российский сигнал включается из Крыма и Румынии.

Напомним, работа по отключению российских спутниковых телеканалов в Одесской области началась еще в начале полномасштабного вторжения рф. За эти годы пропагандистам не раз удавалось взламывать украинское спутниковое телевидение в нашем регионе.

Читайте также: В Украине запретили популярные сервисы для просмотра фильмов онлайн: список и причины