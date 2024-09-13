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В Одесской области устанавливают вышки для блокировки ТВ-сигнала

В Одесской области устанавливают вышки для блокировки ТВ-сигнала

На границе Одесской области с Приднестровьем устанавливают телекоммуникационные вышки, которые будут блокировать российский телесигнал.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в интервью изданию Укринформ.

В Одесской области вдоль границы с Приднестровскими регионом Молдовы устанавливают 13 вышек для блокировки российского телесигнала.

«Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать», — сказал начальник ОВА.

Кипер отметил, что есть случаи, когда на территории Одесской области российский сигнал включается из Крыма и Румынии.

Напомним, работа по отключению российских спутниковых телеканалов в Одесской области началась еще в начале полномасштабного вторжения рф. За эти годы пропагандистам не раз удавалось взламывать украинское спутниковое телевидение в нашем регионе.

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