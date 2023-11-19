Жители Одесской области могут остаться без света – о чем предупреждают энергетики

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», по состоянию на утро воскресенья, 19 ноября, без света остаются 18191 домов в 47 населенных пунктах области. Больше всего от непогоды пострадали Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы.

Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 23 воздушных линий и 342 высоковольтных и трансформаторных подстанций.

За прошедшие сутки специалисты компании уже вернули свет в 65 населенных пунктах области. Работы продолжаются.

В то же время, по прогнозам синоптиков, сегодня на территории Одесской области будут сохраняться сложные погодные условия, и поэтому возможны новые отключения света, предупреждают в ДТЭК.

В случае отсутствия света можно сообщить об этом:

на странице ДТЭК «Одесские электросети» в Facebook;

через специальную форму на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90. Однако из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.