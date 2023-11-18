Готовятся ли одесситы к отключениям света? (видео)

Галина: «Мы надеемся на нашу ПВО – это первое. Но мы все равно подготовились. У нас есть небольшой генератор, повербанки, светодиодные лампочки, свечи. Мы провели интернет, работающий без света. То есть, мы подготовились на 100%. В прошлом году, когда отключения только начались, было необычно, а потом мы вместе с соседями начали гулять по парку, заниматься спортом, собираться в одной из квартир и пить чай. Так что блекауты проходили очень уютно».

Елена: «Я думаю, что в Одессе будет все хорошо, будем в тепле и со светом. А нет – так потерпим. Я к блекаутам не готовлюсь. Есть старый, «дедовский», способ: подсолнечное масло и кусочек ватки – вот вам и свечка. Мы уже приученные ко всему. Я сама из Херсона, там у людей даже стекол нет, но есть столько оптимизма, что мы все победим».

Петр: «Исходя из прошлого года, мы знаем, что отключения неизбежны. Я подготовился к ним, но только морально – этого достаточно. У нас дома свет не отключали раньше, не знаю, как этой зимой будет. Если будут отключать, купим небольшой генератор. А так у нас газовая колонка, отопление есть – приготовить кушать можно, а без интернета, в крайнем случае, обойдемся. Будем больше времени проводить наедине с собой».

Лиза: «Я не готовлюсь к блекаутам, потому что подготовилась еще в прошлом году – покупала фонарики, повербанки, газовую горелку. Хотя у нас отключений практически и не было, нам повезло. Когда свет выключали, ходила в «Пункт Незламності»недалеко от дома. Сейчас покупаю чисто ароматические свечи».

Лилия: «Мы еще в прошлом году закупили фонари, которые долго светят: у каждого члена семьи свой личный фонарь. Купили газовую плитку – очень удобная вещь. В этом году к ней подкупили новые баллоны. Я с дачи привезла одеяла теплые. В этом году цены упали в три раза: тот фонарь, который я покупала за 3 000 грн, сейчас стоит 1 000 грн. Мы живем на 14-м этаже. Когда нет света, у нас нет ничего: ни воды, ни лифта. В прошлом году все соседи объединились, приносили нам горячую воду, которую грели на газовом баллоне. У дочки в новострое потом появился генератор для лифта, а у нас – нет. Идти пешком на 14 этаж – это для меня самое страшное».

Раиса: «Я надеюсь, что в этом году все обойдется. Я живу рядом с больницей, а больницу обычно не отключают – поэтому у нас прошлой зимой был свет. Думаю, так будет и в этом году. Но свечки у меня дома, на всякий случай, есть».

Оксана: «Я нас есть повербанки и лампы, которые от них заряжаются. Что-то осталось с прошлого года, что-то докупили уже в этом. Теперь все дешевле. Тогда я покупала повербанк на 10 000 мАч за 1000 грн. Сейчас за эту сумму я купила такое же устройство, но уже на 20 000 мАч. В прошлом году в блекаут у нас было холодно, потому что выключали отопление, не было горячей воды. Но ребенок мой не пугался: мы играли и гуляли».

Александр: «Мы не боимся отключений света, мы ко всему готовы. В прошлом году затарились повербанками, а в этом вообще ничего не покупали. Когда раньше отключали свет, у нас и отопление было, и газ. Я надеюсь, что в этом году не будет ни прилетов, ни блекаутов. Думаю, бояться не нужно и создавать ажиотаж в магазинах – тоже».

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