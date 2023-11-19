Новини Одеси та Одеської області

Жителі Одеської області можуть залишитись без світла – про що попереджають енергетики

Жителі Одеської області можуть залишитись без світла – про що попереджають енергетики

З вечора 17 листопада на Одещині вирує негода. І як наслідок – низка населених пунктів залишилася без електропостачання через обрив ліній електропередачі.

За інформацією компанії ДТЕК «Одеські електромережі», станом на ранок неділі, 19 листопада, без світла залишаються 18 191 будинкiв в 47 населених пунктах області. Найбільше від негоди постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 23 повітряних ліній та 342 високовольтних та трансформаторних підстанцій.

Минулої доби фахівці компанії вже повернули світло в 65 населених пунктах області. Роботи тривають.

Водночас, за прогнозами синоптиків, сьогодні на території Одеської області зберігатимуться складні погодні умови, і тому можливі нові відключення світла, попереджають у ДТЕК.

У разі відсутності світла можна повідомити про це:

  • на сторінці ДТЕК «Одеські електромережі» у Facebook;
  • через спеціальну форму на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія?»;
  • зателефонувавши за номерами колл-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90. Однак через велику кількість дзвінків лінії колл-центру можуть бути перевантажені.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати