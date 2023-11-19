Жителі Одеської області можуть залишитись без світла – про що попереджають енергетики

За інформацією компанії ДТЕК «Одеські електромережі», станом на ранок неділі, 19 листопада, без світла залишаються 18 191 будинкiв в 47 населених пунктах області. Найбільше від негоди постраждали Одеський, Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 23 повітряних ліній та 342 високовольтних та трансформаторних підстанцій.

Минулої доби фахівці компанії вже повернули світло в 65 населених пунктах області. Роботи тривають.

Водночас, за прогнозами синоптиків, сьогодні на території Одеської області зберігатимуться складні погодні умови, і тому можливі нові відключення світла, попереджають у ДТЕК.

У разі відсутності світла можна повідомити про це:

на сторінці ДТЕК «Одеські електромережі» у Facebook;

через спеціальну форму на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія?»;

зателефонувавши за номерами колл-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90. Однак через велику кількість дзвінків лінії колл-центру можуть бути перевантажені.