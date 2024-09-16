Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесской области погиб в бою на Луганщине

Житель Одесской области погиб в бою на Луганщине

Защищая Украину от российских оккупантов на фронте погиб житель села Веселый Кут Теплицкой громады Шевцов Вадим Михайлович.

О тяжелой потере сообщили в Теплицкой территориальной громаде.

Жизнь 39-летнего воина оборвалась 7 сентября 2024 года во время вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

Вадим Шевцов

«Невозможно заживить раны от потери цвета нации, мужественного сына, мужа и отца. Низко склоняем головы перед подвигом нашего Воина. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!» — пишут земляки погибшего.

На Харьковском направлении погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Дачев Сергей Борисович.

В субботу, 14 сентября 2024 года, жители села Красноселка Красносельской громады проводили в последний путь погибшего в боях за Украину односельчанина Дмитрия Викторовича Тюлькина.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua