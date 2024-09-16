Житель Одесской области погиб в бою на Луганщине

О тяжелой потере сообщили в Теплицкой территориальной громаде.

Жизнь 39-летнего воина оборвалась 7 сентября 2024 года во время вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

«Невозможно заживить раны от потери цвета нации, мужественного сына, мужа и отца. Низко склоняем головы перед подвигом нашего Воина. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!» — пишут земляки погибшего.

На Харьковском направлении погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Дачев Сергей Борисович.

В субботу, 14 сентября 2024 года, жители села Красноселка Красносельской громады проводили в последний путь погибшего в боях за Украину односельчанина Дмитрия Викторовича Тюлькина.