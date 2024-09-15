В пригороде Одессы с почестями проводили в последний путь погибшего на войне земляка (фото)

Как рассказали в Телеграм-канале громады «Красноселка сегодня», Дмитрий ушел воевать по зову сердца, он был опорой для своих побратимов и родных. Герой вернулся из ада войны «на щите». В апреле этого года ему исполнилось 49 лет.

«Дмитрий погиб, чтобы мы жили… И нам, и следующим поколениям жить с вечной памятью и вечной благодарностью этим Героям, которые в повседневной жизни были обычными людьми, сыновьями, мужчинами, родителями, братьями, друзьями… Герои не умирают!», – говорится в сообщении.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что, защищая Украину от российских оккупантов, погиб житель Болграда, военнослужащий Госпогранслужбы Украины Сергей Дачев. Воину навсегда осталось 39 лет.