Новости Одессы и Одесской области

В пригороде Одессы с почестями проводили в последний путь погибшего на войне земляка (фото)

В пригороде Одессы с почестями проводили в последний путь погибшего на войне земляка (фото)

В субботу, 14 сентября 2024 года, жители села Красноселка Красносельской громады Одесского района, стоя на коленях, проводили в последний путь погибшего в боях за Украину односельчанина Дмитрия Викторовича Тюлькина.

Как рассказали в Телеграм-канале громады «Красноселка сегодня», Дмитрий ушел воевать по зову сердца, он был опорой для своих побратимов и родных. Герой вернулся из ада войны «на щите». В апреле этого года ему исполнилось 49 лет.

Погибший Герой Дмитрий Тюлькин

Ранее на фронте погиб 28-летний житель Красноселки Александр Власов

Жители Красноселки прощаются с Героем

«Дмитрий погиб, чтобы мы жили… И нам, и следующим поколениям жить с вечной памятью и вечной благодарностью этим Героям, которые в повседневной жизни были обычными людьми, сыновьями, мужчинами, родителями, братьями, друзьями… Герои не умирают!», – говорится в сообщении.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что, защищая Украину от российских оккупантов, погиб житель Болграда, военнослужащий Госпогранслужбы Украины Сергей Дачев. Воину навсегда осталось 39 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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