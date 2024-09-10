В Харьковской области погиб пограничник из Болграда

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Дачев Сергей Борисович. Воину навсегда осталось 39 лет.
О потере защитника сообщили в Болградской райгосадминистрации.
Сергей Дачев погиб на Харьковском направлении 6 сентября 2024 года.
«Сергей был верен военной присяге, преданно и мужественно защищал родную землю … Болградская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования родным и близким и склоняет голову в глубокой скорби!» — пишут земляки.
25 августа 2024 года в районе населенного пункта Рудневое Глуховского района Сумской области погиб житель Кодымской громады, пограничник Сергей Бодачевский.
Защищая нашу землю от российских оккупантов на Донецком направлении погибли защитник Украины из Белгород-Днестровского района Александр Шевченко и уроженец Килии Владимир Негоица.
А 2 сентября 2024 года во время прохождения лечения умер защитник Украины Евгений Швец из Сергеевской громады.