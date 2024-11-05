В Одессе студенты поджигали квартиры: заказ получали в интернете

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О поджоге входной двери квартиры на улице Торговой полицейским в начале прошлой недели сообщили ее владельцы. Уже через несколько дней аналогичная ситуация произошла на улице Успенской в этом же районе города.

К счастью, в обоих случаях никто из людей не пострадал, а пламя самостоятельно потушили владельцы жилья.

Полицейские установили, что поджигателями оказались трое несовершеннолетних студентов одного из профессиональных колледжей Одессы. Все они жили в общежитии учебного заведения.

17-летняя девушка получила в одном из мессенджеров предложение за денежное вознаграждение поджечь квартиру в центре Одессы. Для этого задания она привлекла двух своих однокурсников 16 и 17 лет.

Ребята облили легковоспламеняющейся жидкостью двери квартиры и подожгли, сняв доказательство на телефон.

Заказ на поджог квартиры на Успенского 17-летний парень выполнил самостоятельно. Его задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения девушке и младшему поджигателю.

Всем троим студентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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