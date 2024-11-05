Новости Одессы и Одесской области

В Одессе студенты поджигали квартиры: заказ получали в интернете

В Одессе студенты поджигали квартиры: заказ получали в интернете

В Одессе студенты колледжа за вознаграждение подожгли квартиры в Приморском районе города. Задания девушке и двум парням давал незнакомец в интернете.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О поджоге входной двери квартиры на улице Торговой полицейским в начале прошлой недели сообщили ее владельцы. Уже через несколько дней аналогичная ситуация произошла на улице Успенской в этом же районе города.

К счастью, в обоих случаях никто из людей не пострадал, а пламя самостоятельно потушили владельцы жилья.

Полицейские установили, что поджигателями оказались трое несовершеннолетних студентов одного из профессиональных колледжей Одессы. Все они жили в общежитии учебного заведения.

17-летняя девушка получила в одном из мессенджеров предложение за денежное вознаграждение поджечь квартиру в центре Одессы. Для этого задания она привлекла двух своих однокурсников 16 и 17 лет.

Ребята облили легковоспламеняющейся жидкостью двери квартиры и подожгли, сняв доказательство на телефон.

Заказ на поджог квартиры на Успенского 17-летний парень выполнил самостоятельно. Его задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения девушке и младшему поджигателю.

Всем троим студентам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Миллионный наркобизнес в Одесской области маскировали под видом кошачьего наполнителя

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua