Житель Одесской области убил молодую жену

Гражданский муж зарезал молодую жену без особого мотива. Причиной стал алкогольный угар. Приговор уже вынесен, мужчина проведет за решеткой 7 лет.

Подробности этой семейной драмы рассказали в полиции Одесской области.

Событие произошло в начале мая в одном из сел Мологовской сельской общины.

Пара вместе распивала спиртное, но потом мужчине что-то не понравилось, между супругами возникла бытовая ссора. Спор закончился тем, что мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудь.

Девушка, которой было 34 года, умерла из-за большого внутреннего кровотечения и геморрагического шока, вызванных колото-резаной раной грудной клетки с повреждением сердца и легкого.

Правоохранители задержали 45 летнего убийцу. На месте преступления обнаружили и изъяли вещественные доказательства, провели экспертизы и другие следственные мероприятия.

Было собрано достаточно доказательств и подозреваемому выдвинули обвинения в умышленном убийстве. (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Изучив предоставленные полицейскими материалы и доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Читайте также: