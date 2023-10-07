Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесской области убил молодую жену

Житель Одесской области убил молодую жену

Гражданский муж зарезал молодую жену без особого мотива. Причиной стал алкогольный угар. Приговор уже вынесен, мужчина проведет за решеткой 7 лет.

Подробности этой семейной драмы рассказали в полиции Одесской области.

Событие произошло в начале мая в одном из сел Мологовской сельской общины. 

Пара вместе распивала спиртное, но потом мужчине что-то не понравилось, между супругами возникла бытовая ссора. Спор закончился тем, что мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудь. 

Девушка, которой было 34 года, умерла из-за большого внутреннего кровотечения и геморрагического шока, вызванных колото-резаной раной грудной клетки с повреждением сердца и легкого.

Нож - орудие убийства

Нож — орудие убийства

Правоохранители задержали 45 летнего убийцу. На месте преступления обнаружили и изъяли вещественные доказательства, провели экспертизы и другие следственные мероприятия.

Было собрано достаточно доказательств и подозреваемому выдвинули обвинения в умышленном убийстве. (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Изучив предоставленные полицейскими материалы и доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

убийцу садят в машину

Убийцу садят в полицейскую машину

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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