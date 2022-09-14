Пошел мириться с женой и прихватил нож: семейная драма в Одесской области

Молодой мужчина несколько раз ударил ножом жену, потому что она хотела развестись. Он нанес девушке ранения в область груди и шей. Спас пострадавшую счастливый случай.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло в одном из сел Визирской ОТГ около девяти часов вечера. Супруги находились на стадии развода и женщина, забрав детей, уехала к знакомой.

Муж пришел мириться, но разговор не задался и он нанес жене множественные удары в область грудной клетки и шеи принесшим с собой кухонным ножом.

На громкие крики прибежала владелица жилья. Появление свидетеля испугало злоумышленника и он скрылся. Хозяйка вызвала скорую и полицию.

Медики немедленно госпитализировали 29-летнюю пострадавшую с предварительным диагнозом «множественные ножевые ранения и анемия». А правоохранители менее чем через час разыскали правонарушителя, скрывавшегося в дачном массиве.

Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. В ходе досудебного расследования подозреваемого поместили под стражу.

Следствие продолжается.

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