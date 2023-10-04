В рюкзаке маленькой одесситки нашли кокаин: подробности

В Одессе местный житель использовал маленькую дочь в качестве прикрытия для продажи кокаина. Зелье он прятал в детском рюкзаке.

В полиции Одесской области сообщили, что 40-летний одессит разработал план сбыта на территории Одесщины кокаина оптовым покупателям и начал его реализовывать. Правоохранители задержали его на одной из улиц города, куда он прибыл на такси с партией зелья.

Для конспирации мужчина взял с собой маленькую дочь, а «товар» положил к ее рюкзак, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под детских сладких палочек.

На месте у дилера изъяли около 680 граммов наркозелья. Еще почти 700 граммов кокаина обнаружили в доме мужчины во время обыска.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,2 млн гривен.

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