Житель Одесской области сгорел заживо в собственном доме

Вечером воскресенья, 9 апреля, в поселке городского типа Великомихайловка, Раздельнянского района Одесской области случился пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина дома 1957 года рождения.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Фото иллюстративное