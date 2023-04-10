Житель Одесской области сгорел заживо в собственном доме

Сегодня — Лазарева суббота: праздник девочек и женского начала у болгар Лазаров день – уникальный народный праздник, который отмечается в субботу перед Вербным воскресеньем. В этом году — 8 апреля. И хотя праздник назван в честь святого Лазаря, посвящен он девочкам и в целом славит женское начало. ПОДРОБНЕЕ

Пожар в Украинском театре получил неожиданное продолжение 29 марта в Украинском театре в Одессе произошел пожар. А вскоре появилась информация, что за это хотят уволить директора театра, которая очень полюбилась зрителям. ПОДРОБНЕЕ