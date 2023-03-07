В одесской многоэтажке загорелась стиральная машина

Сегодня, 7 марта, в одной из многоэтажек Одессы произошел пожар – загорелась стиральная машина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова и ликвидировали пожар с помощью огнетушителя.

Где именно случился пожар, в ведомстве не уточняют.

При этом в ГСЧС отмечают, что те же действия могли осуществить и владельцы квартиры, чем могли бы еще больше снизить последствия возгорания.

«Каждый большой пожар начинается с маленького огня. Иногда чтобы их ликвидировать – достаточно первичных средств пожаротушения», – напоминают спасатели.

А мы в свою очередь посоветуем во избежание непредвиденных ситуаций не оставлять работающую стиральную машину без присмотра.

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