В одесской многоэтажке загорелась стиральная машина

Сегодня, 7 марта, в одной из многоэтажек Одессы произошел пожар – загорелась стиральная машина.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова и ликвидировали пожар с помощью огнетушителя.
Где именно случился пожар, в ведомстве не уточняют.
При этом в ГСЧС отмечают, что те же действия могли осуществить и владельцы квартиры, чем могли бы еще больше снизить последствия возгорания.
«Каждый большой пожар начинается с маленького огня. Иногда чтобы их ликвидировать – достаточно первичных средств пожаротушения», – напоминают спасатели.
А мы в свою очередь посоветуем во избежание непредвиденных ситуаций не оставлять работающую стиральную машину без присмотра.
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