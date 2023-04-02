В Одесской области произошел смертельный пожар

Сегодня утром, 2 апреля, в Измаиле во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Спасателям пришлось эвакуировать 18 жильцов из других квартир.

Сегодня утром, 2 апреля, в Измаиле во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Спасателям пришлось эвакуировать 18 жильцов из других квартир.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о возгорании на улице Поперечная поступило в Службу спасения в шесть утра. На месте вызова спасатели обнаружили, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелись вещи.

Через час пожар полностью ликвидировали. Выгорело семь квадратных метров площади. Во время тушения пожара обнаружили тело 75-летнего хозяина. На время тушения огня сотрудники ГСЧС эвакуировали по маршевой лестнице 18 жителей дома. Причина пожара устанавливается.

Для борьбы с пламенем от ГСЧС привлекали три единицы техники и девять пожарных. В общей сложности за сутки с 1 по 2 апреля в Одесском регионе тушили семь пожаров, два из которых вспыхнули в областном центре.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в жутком ДТП на трассе Киев – Одесса погибли супруги.

Еще мы рассказывали, что в центре Одессы горел Украинский театр.

Читайте также: