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Одесская область: сжигая траву, женщина сгорела заживо, а мужчин оштрафовали

Одесская область: сжигая траву, женщина сгорела заживо, а мужчин оштрафовали

Спасатели рассказали о двух инцидентах в Одесской области, связанных с сжиганием сухой травы и старых листьев. В первом случае женщина заплатила жизнью за нарушение, во втором  -мужчины отделались штрафом. Об сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Женщина сгорела, сжигая прошлогодние траву и листья

По информации спасателей, в городе Килия к ним поступило сообщение о пожаре на улице Украинская. Прибыв на место, они установили, что там горят сухая трава и мусор на территории возле частного дома. Когда пожар на площади 300 м2 был ликвидирован, на месте было обнаружено тело погибшей владелицы участка 1943 года рождения. Точная причина пожара устанавливается, но скорее всего женщина устроила на участке весеннюю уборку и решила сжечь прошлогоднюю сухую траву и листья, после чего пламя охватили и соседнюю территорию. 

Заплатили штраф за поджег травы

Второй случай произошел в подольском районе. Там двух мужчин оштрафовали за то, что решив сжечь сухую траву и кустарники в окрестностях сел Малая Александровка и Флора, они устроили пожар, в результате которого было уничтожено 8800м2 украинской земли.

Каждый из них заплатит штраф в размере 6 120 гривен. Такое наказание им назначили в соответствии со статьей 77-1 КУоАП 

Спасатели напоминают, что сжигание сухой травы и растительности может привести не только к пожарам, но и к гибели людей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как местные жители чуть не сожгли село, примыкающее к Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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