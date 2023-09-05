Житель Одесской области изнасиловал 10-летнюю родственницу

В Одесской области по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки задержали ее 30-летнего родственника.
О происшествии в полицию сообщила матерь ребенка вчера, 4 сентября, около восьми вечера.
Полицейские установили, что мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. А когда она пришла в его дом, — изнасиловал.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
С ребёнком сейчас работает полицейский психолог.
Полицейские расследуют уголовное производство, начатое по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.
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