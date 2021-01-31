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В Одесской области пьяный селянин за день изнасиловал двоих женщин

В Одесской области пьяный селянин за день изнасиловал двоих женщин

В Одесской области арестовали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух женщин. 

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Преступление было в одном из сел Раздельнянского района 26 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что пьяный местный житель изнасилова  56-летнюю односельчанку и ее 26-летнюю дочь, применив к ним физическую силу.

Дело было так. Мужчина встретил на улице 26-летнюю односельчанку, ударил ее несколько раз по голове, после чего женщина потеряла сознание. Потом он ее изнасиловал. А когда женщина пришла в себя, то рассказала о слуившемся матери. Та пришла к обидчику выяснять отношения, но тоже стала жертвой изнасилования.

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