Житель Одеської області зґвалтував 10-річну родичку

На Одещині за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки затримали її 30-річного родича.
Про подію в поліцію повідомила мати дитини вчора, 4 вересня, близько восьмої вечора.
Поліцейські встановили, що чоловік запросив до себе дівчину, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його дому, – зґвалтував.
Підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
З дитиною зараз працює поліцейський психолог.
Поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Педофілу загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте також:
- На Одещині ґвалтівник 8-річної дівчинки отримав вирок суду
- В Одесі чоловік пограбував, викрав та зґвалтував дівчинку: суд виніс вирок