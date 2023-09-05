Житель Одеської області зґвалтував 10-річну родичку

На Одещині за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки затримали її 30-річного родича.

Про подію в поліцію повідомила мати дитини вчора, 4 вересня, близько восьмої вечора.

Поліцейські встановили, що чоловік запросив до себе дівчину, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його дому, – зґвалтував.

Підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

З дитиною зараз працює поліцейський психолог.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Педофілу загрожує до 15 років позбавлення волі.

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