Одессит изнасиловал свою родственницу в магазине

В Приморском районе Одессы 19-летняя девушка пришла в магазин к своему родственнику, у которого хотела купить ноутбук. Визит закончился трагически.

Парень выбрал ей нужный ноутбук, угостил кофе и неожиданно предложил девушке вступить с ним в интимные отношения.

В ответ на отказ он сломал ей нос и изнасиловал. А потом сбежал, чтоб не быть арестованным.

Однако его поймали полицейские, теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Ранее в Одесской области девушка убила своего сожителя.

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