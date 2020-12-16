Одессит изнасиловал свою родственницу в магазине

В Приморском районе Одессы 19-летняя девушка пришла в магазин к своему родственнику, у которого хотела купить ноутбук. Визит закончился трагически.
Парень выбрал ей нужный ноутбук, угостил кофе и неожиданно предложил девушке вступить с ним в интимные отношения.
В ответ на отказ он сломал ей нос и изнасиловал. А потом сбежал, чтоб не быть арестованным.
Однако его поймали полицейские, теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
Ранее в Одесской области девушка убила своего сожителя.
Фото иллюстративное