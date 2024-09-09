Новости Одессы и Одесской области

Великий комбинатор: одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

Великий комбинатор: одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

В Одессе разоблачили мошенника, который продавал несуществующие должности в правоохранительных органах и обещал решить вопрос с ТЦК. Бывший милиционер уверял своих жертв, что имеет влиятельных родственников и может помочь с трудоустройством в полиции или СБУ. Его действия квалифицируются как мошенничество, и теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Подозреваемого задержали при попытке получить 8 тысяч долларов за обещание устроить знакомого на работу в управление внутренней безопасности полиции. Как оказалось, это лишь одна из многих его афер. В целом мужчина обманул шестерых граждан из Одесской и Днепропетровской областей, обещая им должности в СБУ, полиции и даже помощь в обновлении данных в территориальных центрах комплектования. Кроме того, мошенник обещал обеспечить специальные пропуска для пересечения пограничной зоны.

За свои «услуги» экс-милиционер требовал от 7 тысяч гривен до нескольких тысяч долларов. Общая сумма его «заработков» достигла более 400 тысяч гривен. На сегодня мужчине предъявили еще одно подозрение за мошенничество, совершенное повторно. По этой статье ему грозит до трех лет заключения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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