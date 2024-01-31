Одессит да смерти забил знакомого и лег спать в его квартире

Как сообщили в полиции Одесской области, тело без признаков жизни при входе в дом обнаружила гражданская жена убитого и сообщила правоохранителям.

В ходе расследования выяснилось, что накануне вечером мужчина пригласил к себе в гости бывшего коллегу. Во время алкогольного застолья между приятелями возник конфликт, а впоследствии и драка, в ходе которой гость беспощадно избил хозяина кулаками.

После этого мужчина заснул на диване, оставив избитого у входной двери, а уже утром, когда обнаружил его без признаков жизни, убрал со стола остатки алкоголя и ушел.

Читайте также: Одессит убил кружкой прикованную к постели мать

Менее чем за сутки следователи совместно с оперативниками уголовного разыскали подозреваемого по месту работы.

Предварительно установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате перелома ребер, ушибов и отека головного мозга. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.