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Жесткое ДТП в Одессе: на Грушевского столкнулись два легковых авто – пострадали водители и пассажирка

Жесткое ДТП в Одессе: на Грушевского столкнулись два легковых авто – пострадали водители и пассажирка

Сегодня вечером, в субботу, 19 февраля, в Одессе произошло ДТП с пострадавшими на улице Михаила Грушевского.

Рецепты

По предварительной информации патрульной полиции, около 18:30, водитель автомобиля Great Wall, двигаясь по улице Михаила Грушевского в сторону улицы Парковой, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

В аварии пострадали водители обоих авто и пассажирка Toyota – всех их госпитализировали.

Подробности происшествия выяснит следствие.

Ранее сообщалось, что утром субботы, 19 февраля, на трассе Одесса – Рени, в районе села Маяки перевернулся зерновоз, а на Люстдорфской дороге в Одессе врезались друг в друга сразу четыре авто.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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