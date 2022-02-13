На Пересыпи серьезное ДТП с пострадавшими: один человек погиб

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Суворовском районе Одессы. 13 февраля, ночью, автомобиль Hyundai Sonata на закруглении дороги вылетел с проезжей части и врезался в электроопору. Водитель погиб на месте, двух пассажиров госпитализировали.

О происшествии сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По информации правоохранителей, на улице Черноморского Казачества местный 49-летний житель не справился с управлением и на закругленном участке дороги выехал вылетел с проезжей части на трамвайные пути, где врезался в бетонный столб.

От полученных травм одессит погиб на месте. Вместе с ним в салоне автомобиля находились еще двое местных жителей 49-ти и 39-ти лет. Старшего мужчине с ушибами конечностей врачи отпустили на амбулаторное лечение. Младшего с политравмой, переломами ребер и голени – госпитализировали.

Сведения об аварии следователи по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть) УК Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось сокрушительном ДТП с погибшими на трассе Одесса – Николаев. Вблизи села Мещанка столкнулись фура и легковушка. Погибли водитель и два пассажира легкового авто.

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