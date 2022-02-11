Сокрушительное ДТП на трассе Одесса – Николаев – есть погибшие (фото)

Вечером четверга, 10 февраля 2022 года, на трассе Одесса – Николаев произошла смертельная дорожная авария.
Как сообщает управление Нацполиции Одесской области, вблизи села Мещанка столкнулись фура и легковушка.
Погибли водитель и два пассажира легкового авто.
На месте работали правоохранители, медики и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.
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