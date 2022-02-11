Сокрушительное ДТП на трассе Одесса – Николаев – есть погибшие (фото)

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В Одесской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста Полицейские расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие ДТП в селе Кучурган Раздельнянского района. В результате столкновения автомобиля автомобиля «Volkswagen» с велосипедистом, последний погиб. ПОДРОБНЕЕ