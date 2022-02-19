Трассу под Одессой усыпало зерном, а на Люстдорфской дороге перекрыли полосу (видео, фото)

Сегодня утром, 19 февраля 2022 года, на трассе Одесса – Рени, в районе села Маяки перевернулся зерновоз, а в Одессе врезались друг в друга сразу четыре авто.

На трассе Одесса – Рени опрокинулся зерновоз

Видео с места происшествия на трассе Одесса – Рени опубликовал Телеграм-канал Xydessa.

Судя по видео, водитель грузовика, вероятно, не справившись с управлением, улетел в кювет.

В результате часть трассы усыпало зерном, и проезд по данному участку затруднен.

Пострадавших в ДТП, как сообщается, нет.

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Кроме того, утром сегодняшнего дня случилось ДТП на Люстдорфской дороге в Одессе – здесь в районе 7-й станции въехали друг в друга сзади автомобили Renault, Mazda, Daewoo Matiz и Volvo.

Из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу дороги, движение транспорта было затруднено.

В этой аварии также обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работала полиция.

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Фото: скриншоты с видео Xydessa и УСИ

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