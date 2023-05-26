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Женитьба в Одессе дорожает: для кого будут действовать скидки

Женитьба в Одессе дорожает: для кого будут действовать скидки

В одесском Дворце бракосочетаний утвердили новые тарифы на услуги регистрации брака. Их повысили до экономически обоснованных размеров.

Новые тарифы на услуги коммунального предприятия «Право» были утверждены на очередном заседании исполкома. Именно это предприятие предоставляет услуги во Дворце бракосочетаний, расположенном на улице Ришельевской, 4.

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В мэрии отметили, что предварительные тарифы были утверждены в 2016 году. В течение 6 лет повышения тарифов на организацию проведения государственной регистрации брака не происходило. Но за это время существенно повысились тарифы на коммунальные услуги, возросла стоимость канцелярских товаров, средств гигиены, услуг связи и охраны, телекоммуникационных услуг, неоднократно повышался размер прожиточного минимума, что в свою очередь привело к увеличению фонда заработной платы. Поэтому этот шаг экономически обоснован.

Но для определенных категорий граждан будут действовать скидки, сообщают в мэрии. Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью I и II групп, пенсионеров по возрасту, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа остается льгота – 50% стоимости соответствующей услуги.

Мы ранее уже писали, что одесские власти планируют повышение тарифов на заключение брака.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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