Новости Одессы и Одесской области

Срочное бракосочетание в Одессе может стать недешевым удовольствием

Срочное бракосочетание в Одессе может стать недешевым удовольствием

Серьезное увеличение тарифов на услуги коммунального предприятия «Право», которое занимается оперативной регистрацией брака (за сутки и час), готовит исполком Одесского городского совета. Соответствующий проект он рассмотрит на одном из ближайших заседаний.

В частности, регистрация такого брака в рабочие дни, с 9:00 до 16:00 часов, будет стоить 3270 грн (сейчас – 1337 грн).

С 16:00 часов в рабочие, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни цена составит 3400 грн (ныне – 1767 грн).

А заключить брак за час вне очереди с 9:00 до 16:00 часов в рабочие дни можно будет за 4905 грн (было 2057), а ночью – за 5105 грн.

Выездная регистрация в пределах Одессы будет стоить 4465 грн (сейчас 2521 грн).

При этом участникам боевых действий, людям с инвалидностью I и II групп, пенсионерам по возрасту, детям-сиротам, детям, лишенных родительской опеки и лицам из их числа гарантируется 50%-я скидка.

Также отметим, что военнослужащие в условиях военного положения имеют право на ускоренный порядок регистрации брака – в течение суток с момента подачи заявления и совершенно бесплатно. При этом допускается онлайн-вариант, когда жених и невеста находятся в разных местах (по видеосвязи). Составить акт может непосредственный командир воина.

Пилотный проект по скоростной регистрации брака реализуется с 2016 года в шести городах Украины, в том числе и в Одессе. В Одессе быстрым «окольцовыванием» занимаются сразу три организации: созданное еще Михаилом Саакашвили госпредприятие «Центр обслуговування громадян», муниципальное КП «Право» (Дворец бракосочетаний) и ГП «Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований». Все они довольно жестко конкурируют между собой.

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Источник: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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