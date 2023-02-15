Новости Одессы и Одесской области

Одесская область попала в тройку лидеров по числу браков в День влюбленных

Одесская область попала в тройку лидеров по числу браков в День влюбленных

Одесская область попала в тройку лидеров по числу браков, заключенных в День святого Валентина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Так, 14 февраля 2023 года в Одесской области было зарегистрировано 142 брака.

Наибольшее количество заключенных в этот день браков отмечено в Днепропетровской области (180). На втором месте – город Киев (151 брак). Кроме того, лидируют Черкасская (114 браков), Киевская (108) и Винницкая (107) области.

А в целом в Украине в День святого Валентина в этом году официально зарегистрировали свои отношения 1754 пары. В их числе – 75 пар, решивших не ждать установленного срока и жениться на упрощенной процедуре – в рамках проекта «Брак за сутки».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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