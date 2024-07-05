Жених и невеста из Одессы шпионили за морской охраной

Жених и невеста из Одессы шпионили за морской охраной

По заданию российской спецслужбы 23-летний одессит и его 18-летняя невеста разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые обороняют акваторию портового города.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ сорвала вражеский замысел и задержала молодых людей с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели.

В ходе расследования установлено, молодой человек попал в поле зрения оккупантов в мае этого года через анонимные чаты в Телеграмм-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к подрывной деятельности свою подругу.

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Парень и девушка обходили местность под видом прогулок, во время которых фотографировались на фоне «нужных» объектов.

«Отчет» из полученных сведений предатель отправлял своему куратору из управления фсб по Восточному военному округу рф, его личность уже установлена СБУ.

«В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для воздушных ударов по местам базирования украинских защитников», — сообщили в СБУ.

шпионили за морской охраной

Также одессит должен был расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Его сообщницу подозревают в «распространении информации о перемещении оружия»  по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас парень находится под стражей, в отношении его сообщницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

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