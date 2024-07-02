В Одессе девушка в парике и двое военных разведвывали расположение систем ПВО

СБУ задержала двух военных и их сообщницу, которые по заданию российской спецслужбы разведывали локации систем ПВО в Одессе. Для конспирации агентка меняла парики.
Об этом 2 июля сообщает СБУ.
Агенты ФСБ систематически объезжали Одессу и прилегающие территории для сбора информации. В случае обнаружения «нужных» объектов они скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах.
Еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных видеокамер на территории морского порта Одессы.
Для конспирации сообщники перемещались на такси, а девушка маскировала внешность с помощью париков.
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Служба безопасности Украины задержала военных-шпионов, когда они фотографировали военный объект.
А одесситку- агентку шпионской ячейки задержали в ее собственном доме после того как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они специально приобрели и пользовали исключительно для коммуникации с вражескими спецслужбами.
Следователи СБУ сообщили шпионам о подозрении в государственной измене подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Ранее в Одессе задержали сотрудника СБУ, который разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.