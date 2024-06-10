В поисках быстрого заработка: за что 19-летнему одесситу грозит пожизненное заключение

В поисках быстрого заработка: за что 19-летнему одесситу грозит пожизненное заключение

СБУ задержала 19-летнего одессита, который по заданию российских спецслужб готовил ракетный удар по военным учебным заведениям и больницам в Одессе и Житомире.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала молодого человека, когда тот искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения фсб.

По указанию окупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие. Находясь вблизи «нужного» объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотографии.

Читайте также: Комсомолец стал спасателем, чтобы наводить ракеты на Одессу

Больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории Одессы и Житомира. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.
одессит шпионил для россиян

В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-дроновые удары.

СБУ задержала предателя, когда он проводил разведку возле объекта в Житомире.

«Также Служба безопасности приняла комплексные меры, чтобы обезопасить места базирования украинских защитников», — говорится в сообщении.

Личность куратора также установлена — он оказался кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области. За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Парень находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua