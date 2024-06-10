В поисках быстрого заработка: за что 19-летнему одесситу грозит пожизненное заключение

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала молодого человека, когда тот искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения фсб.

По указанию окупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие. Находясь вблизи «нужного» объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотографии.

Больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории Одессы и Житомира. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.



В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-дроновые удары.

СБУ задержала предателя, когда он проводил разведку возле объекта в Житомире.

«Также Служба безопасности приняла комплексные меры, чтобы обезопасить места базирования украинских защитников», — говорится в сообщении.

Личность куратора также установлена — он оказался кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области. За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Парень находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.