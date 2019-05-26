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У деревянного одесского Фотографа появился металлический собрат

У деревянного одесского Фотографа появился металлический собрат

Еще одним арт-объектом стало больше в Одессе.

На ул. Льва Толстого обосновался металлический фотограф, прозванный Джинном. Его создатель — известный одесский скульптор Кирилл Максименко.

Напомним, Кирилл — мастер создавать скульптуры из металлолома. Он автор известной «Руки Стива Джобса» (или «Спасибо, Стив!»), скульптуры Маман, Железной леди, Мудрой совы и многих других. Целую серию его работ можно увидеть на ул. Приморской, где они, «погуляв» по городу, отлично обосновались.

И вот теперь — милейшая новая «штучка», уже ставшая фотозоной.фотограф Джин

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с Максимом, который рассказал, что на создание Джинна с фотоаппаратом в руке «пошли» баки и фара от мотоциклов, несколько запчастей от автомобиля Москвич-402, немного металла от старого автобуса, из которого сделан Рак на ул. Приморской.фотограф Джин

Железный фотограф Джин красуется теперь в центре города. И, кстати, это не первый арт-объект в Одессе, изображающий человека с фотоаппаратом.

Деревянного фотографа «в стиле ретро» можно увидеть на ул. Новосельского. Живущие рядом одесситы называют его своим талисманом.

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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