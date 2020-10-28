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Залезаем в тапок и фотографируемся: одесский скульптор создал забавный мега-арт-объект (фото)

Залезаем в тапок и фотографируемся: одесский скульптор создал забавный мега-арт-объект (фото)

Одесский скульптор, железных дел мастер Кирилл Максименко «сшил» скульптуру из металлолома. Мега-тапок сотворен из множества отслуживших свое металлических деталей.

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Если приглядеться к фото тапка, можно разглядеть и приваренные пятикопеечные монеты, которые уже вышли из обихода.

Тапок огромен, это настоящий великан, такая себе обувка для Гулливера. Мы с вами не гулливеры, но зато обычный человек может залезть вовнутрь скульптуры и сфотографироваться прямо в ней.

Установили металлический тапок в городе Белгороде-Днестровском Одесской области на улице Греческой.

Ну а в Одессе, напомним, Кирилл недавно порадовал нас котом-астрономом, установленном на улице Жуковского.

Отметим также, что творения Кирилла имеют особенность «менять прописку».

Слева – Кирилл Максименко

Фото: Facebook Кирилла Максименко

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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