Ждут ли одесситов отключения света завтра, 16 мая: что сообщают в «Укрэнерго»

Как информирует компания-регулятор, завтра, 16 мая 2024 года, в течение суток по всей Украине будут действовать плановые ограничения для бытовых и промышленных потребителей – графики почасовых отключений. Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.

Сообщается, что диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

По данным компании ДТЭК, завтра с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00 возможны стабилизационные отключения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии по причине похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, сегодня утром, 15 мая, в Украине снова применялись аварийные отключения света как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Однако позже в ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что аварийные отключения в Одессе отменены – действуют только плановые отключения. В то же время ситуация остается сложной и возможны новые отключения.