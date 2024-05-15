Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отменили экстренные отключения света, но действуют плановые (адреса)

В Одессе отменили экстренные отключения света, но действуют плановые (адреса)

По состоянию на 9:00 15 мая аварийные отключения в Одессе отменены, действуют только плановые отключения. Однако ситуация сложная, возможны новые отключения, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Бреуса,61/6,9.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Республиканская, 226-515,
  • Хаджибейская дорога, 409-519,
  • Гладкова, 112-118, 295-309

Работы до 19:00:

  • Почтовая, 17-76,
  • Отечественная, 1,
  • Испанская, 1,1 / корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8,
  • Михаила Грушевского, 7 .

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академика Филатова, 29б, 31а,
  • Героев Крут 20б-28а,
  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дубовая Роща, 30-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Равенства, 8 ,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовая, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Дубовая Роща, 2-49/2,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
  • пер. Янтарный.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua