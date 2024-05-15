В Одессе отменили экстренные отключения света, но действуют плановые (адреса)

По состоянию на 9:00 15 мая аварийные отключения в Одессе отменены, действуют только плановые отключения. Однако ситуация сложная, возможны новые отключения, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Бреуса,61/6,9.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Республиканская, 226-515,
- Хаджибейская дорога, 409-519,
- Гладкова, 112-118, 295-309
Работы до 19:00:
- Почтовая, 17-76,
- Отечественная, 1,
- Испанская, 1,1 / корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8,
- Михаила Грушевского, 7 .
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Академика Филатова, 29б, 31а,
- Героев Крут 20б-28а,
- Абрикосова, 4-105а,
- Дубовая Роща, 30-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Равенства, 8 ,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовая, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Дубовая Роща, 2-49/2,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
- пер. Янтарный.