Новости Одессы и Одесской области

По всей Украине энергетики ввели аварийные отключения: как долго не будет света

По всей Украине энергетики ввели аварийные отключения: как долго не будет света

Утром 15 мая 2024 года в Украине снова применяют аварийные отключения света как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Из-за дефицита электроэнергии диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Сообщается, что отключения электроэнергии будут действовать с 6:40 до 09:00 15 мая.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Увеличение дефицита электроэнергии возникло вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов, отметили в компании.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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