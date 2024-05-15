По всей Украине энергетики ввели аварийные отключения: как долго не будет света

Утром 15 мая 2024 года в Украине снова применяют аварийные отключения света как для промышленных, так и для бытовых потребителей.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Из-за дефицита электроэнергии диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Сообщается, что отключения электроэнергии будут действовать с 6:40 до 09:00 15 мая.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Увеличение дефицита электроэнергии возникло вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов, отметили в компании.
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