В Одесской области возможны новые стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии: в чем разница?

Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

Чем отличаются стабилизационные и экстренные отключения?

Как пояснили энергетики, стабилизационные отключения применяются в соответствии с графиками и только в случае дефицита электроэнергии в энергосистеме. Объем электроэнергии, которую следует сэкономить в регионе, определен заранее. Такие отключения длятся около 4 часов (± 30 минут для переключения клиентов), после чего включается другая группа.

Экстренные отключения вводятся, когда нужно сбалансировать энергосистему в определенный момент на большую мощность. Объем электроэнергии, которую нужно сэкономить в регионе, неизвестен заранее. Сколько будут продолжаться такие отключения и когда будут введены, предусмотреть невозможно.

«После команды НЭК Укрэнерго диспетчеры имеют не более 10 минут, чтобы оперативно выполнить отключение, иначе может произойти крупная авария в энергосистеме», — отметили в ДТЭК Одесские электросети.

Как только необходимость в дополнительном ограничении заканчивается — снижается потребление или растет производство электроэнергии — экстренные отключения отменяются.

О возможных аварийных отключениях света в вечерние часы сегодня, 15 мая, предупредили в «Укрэнерго».

При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 – 23:00, Укрэнерго прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей.

А с 16:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.