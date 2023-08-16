Жара в Одесской области: энергетики предупредили об опасности

В ближайшие дни в Одессу и область вернется жара. Синоптики прогнозируют, что жаркая погода продержится в Одесской области в ближайшие несколько недель. Энергетики предостерегают экономно пользоваться электроэнергией, чтобы не нагружать электросети.

Об этом сообщили на facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети».

В компании подчеркнули, что в жаркую погоду повышается нагрузка на энергосистему региона и конкретных домов/квартир. Ведь при +30 °C и выше абоненты активно пользуются энергоемкими приборами.

Для того чтобы оставаться в жару со светом, энергетики дают советы рационального электропотребления:

отдавайте предпочтение электроприборам максимального класса энергоэффективности (А, А+, А++, А+++);

не включайте одновременно все энергоемкие приборы;

если в доме несколько кондиционеров, включайте его там, где вы непосредственно находитесь;

обновляйте электросети в своих квартирах и домах;

установите двухзонный счетчик и перераспределите часть собственного энергопотребления на более выгодное ночное время.

Если свет исчез из-за перегрузки, то энергетики рекомендуют выключить все энергозатратные приборы и включить «автомат». Если свет продолжает выбивать, следует обратиться к электрику.

Не пытайтесь осуществить ремонт самостоятельно, это небезопасно! —

призывают в ДТЭК «Одесские электросети».

Отметим, что в Одессе можно подключить интернет, который работает и без света. Для этого вам надо получить выход в сеть по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и его стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

Читайте также:

Как в Одессе будут бороться с отключениями света зимой