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Жара в Одесской области: энергетики предупредили об опасности

Жара в Одесской области: энергетики предупредили об опасности

В ближайшие дни в Одессу и область вернется жара. Синоптики прогнозируют, что жаркая погода продержится в Одесской области в ближайшие несколько недель. Энергетики предостерегают экономно пользоваться электроэнергией, чтобы не нагружать электросети.

Об этом сообщили на facebook-странице ДТЭК «Одесские электросети».

В компании подчеркнули, что в жаркую погоду повышается нагрузка на энергосистему региона и конкретных домов/квартир. Ведь при +30 °C и выше абоненты активно пользуются энергоемкими приборами.

Шкала енергоефективності приладів

Для того чтобы оставаться в жару со светом, энергетики дают советы рационального электропотребления:

  • отдавайте предпочтение электроприборам максимального класса энергоэффективности (А, А+, А++, А+++);
  • не включайте одновременно все энергоемкие приборы;
  • если в доме несколько кондиционеров, включайте его там, где вы непосредственно находитесь;
  • обновляйте электросети в своих квартирах и домах;
  • установите двухзонный счетчик и перераспределите часть собственного энергопотребления на более выгодное ночное время.

Если свет исчез из-за перегрузки, то энергетики рекомендуют выключить все энергозатратные приборы и включить «автомат». Если свет продолжает выбивать, следует обратиться к электрику.

Не пытайтесь осуществить ремонт самостоятельно, это небезопасно! —

призывают в ДТЭК «Одесские электросети».

Отметим, что в Одессе можно подключить интернет, который работает и без света. Для этого вам надо получить выход в сеть по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и его стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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