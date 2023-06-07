В Одессе местная власть просит экономить электроэнергию: какие причины?

Одесситов власти просят снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: это поможет снизить напряжение на сеть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

На украинских электростанциях продолжается масштабная ремонтная кампания, позволяющая подготовиться к следующему отопительному сезону. Этим летом из-за российских атак в прошлом году на энергообъекты объемы возобновляемых работ будут больше, чем в предыдущие годы.

Поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме, прежде всего во время прохождения вечернего максимума потребления.

Пиковые часы приходятся на 07:00-11:00 и 17:00-22:00. Энергетики просят рационально потреблять электроэнергию в это время, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Также в Одесском горсовете отметили, что в Украине проходят масштабные ремонтные работы, которые должны завершиться к началу отопительного сезона. Из-за российских атак на энергообъекты ремонтные работы могут занять больше времени, чем обычно, добавили в муниципалитете.

Одесский городской совет подчеркнул, что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

электрообогреватели;

бойлеры;

кухонная электроплита;

микроволновка;

стиральная машина;

электрический духовой шкаф;

электрочайник (кофеварка);

утюг;

посудомоечная машина;

кондиционер;

пылесос;

телевизор.

Напомним, что правительство Украины повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня.

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