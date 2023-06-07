Новости Одессы и Одесской области

В Одессе местная власть просит экономить электроэнергию: какие причины?

В Одессе местная власть просит экономить электроэнергию: какие причины?

Одесситов власти просят снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: это поможет снизить напряжение на сеть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

На украинских электростанциях продолжается масштабная ремонтная кампания, позволяющая подготовиться к следующему отопительному сезону. Этим летом из-за российских атак в прошлом году на энергообъекты объемы возобновляемых работ будут больше, чем в предыдущие годы.

Поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме, прежде всего во время прохождения вечернего максимума потребления.

Пиковые часы приходятся на 07:00-11:00 и 17:00-22:00. Энергетики просят рационально потреблять электроэнергию в это время, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Также в Одесском горсовете отметили, что в Украине проходят масштабные ремонтные работы, которые должны завершиться к началу отопительного сезона. Из-за российских атак на энергообъекты ремонтные работы могут занять больше времени, чем обычно, добавили в муниципалитете.

Одесский городской совет подчеркнул, что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

  • электрообогреватели;
  • бойлеры;
  • кухонная электроплита;
  • микроволновка;
  • стиральная машина;
  • электрический духовой шкаф;
  • электрочайник (кофеварка);
  • утюг;
  • посудомоечная машина;
  • кондиционер;
  • пылесос;
  • телевизор.

Напомним, что правительство Украины повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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