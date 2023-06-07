В Одессе местная власть просит экономить электроэнергию: какие причины?

Одесситов власти просят снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: это поможет снизить напряжение на сеть во время ремонтных работ. Об этом сообщили в Одесском городском совете.
На украинских электростанциях продолжается масштабная ремонтная кампания, позволяющая подготовиться к следующему отопительному сезону. Этим летом из-за российских атак в прошлом году на энергообъекты объемы возобновляемых работ будут больше, чем в предыдущие годы.
Поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме, прежде всего во время прохождения вечернего максимума потребления.
Пиковые часы приходятся на 07:00-11:00 и 17:00-22:00. Энергетики просят рационально потреблять электроэнергию в это время, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Также в Одесском горсовете отметили, что в Украине проходят масштабные ремонтные работы, которые должны завершиться к началу отопительного сезона. Из-за российских атак на энергообъекты ремонтные работы могут занять больше времени, чем обычно, добавили в муниципалитете.
Одесский городской совет подчеркнул, что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
- электрообогреватели;
- бойлеры;
- кухонная электроплита;
- микроволновка;
- стиральная машина;
- электрический духовой шкаф;
- электрочайник (кофеварка);
- утюг;
- посудомоечная машина;
- кондиционер;
- пылесос;
- телевизор.
Напомним, что правительство Украины повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня.
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