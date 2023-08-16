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Спека на Одещині: енергетики попередили про небезпеку

Спека на Одещині: енергетики попередили про небезпеку

Найближчими днями до Одеси й області повернеться спека. Синоптики прогнозують, що спекотна погода протримається на Одещині найближчі кілька тижнів. Енергетики застерігають ощадливо користуватися електроенергією, щоб не навантажувати електромережі.

Про це повідомили на facebook-сторінці ДТЕК “Одеські електромережі”.

У компанії наголосили, що під час спекотної погоди підвищується навантаження на енергосистему регіону та конкретних будинків/квартир. Адже при +30 °C та вище абоненти активно користуються енергомісткими приладами.

Шкала енергоефективності приладів

Для того, щоб залишатися в спеку зі світлом, енергетики дають поради раціонального електроспоживання:

  • надавайте перевагу електроприладам максимального класу енергоефективності (А, А+, А++, А+++);
  • не вмикайте одночасно всі енергомісткі прилади;
  • якщо в оселі декілька кондиціонерів, вмикайте його там, де ви безпосередньо перебуваєте;
  • оновлюйте електромережі у своїх квартирах та будинках;
  • встановіть двозонний лічильник та перерозподіліть частину власного енергоспоживання на більш вигідний нічний час.

Якщо зникло світло через перевантаження, то енергетики рекомендують вимкнути усі енерговитратні прилади й увімкнути «автомат». Якщо світло продовжує вибивати, слід звернутися до електрика.

Не намагайтеся здійснити ремонт самостійно, це небезпечно! –

закликають у ДТЕК “Одеські електромережі”.

Доречі, раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно мати вихід до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.

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