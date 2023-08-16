Відключення світла в Одесі 16 серпня: адреси

У ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляють про планові роботи 16 серпня на лініях електромереж. Частина вулиць міста залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 2-й Морський пров.,
- Аркадіївський пров.,
- Аркадійська алея,
- Каманіна,
- Каманіна пров.,
- Кільцева,
- Колективний пров.,
- Морехідний пров.,
- Морський пров.,
- Посмітного,
- Університетський пров.
Роботи триватимуть до 19:00:
- 1-3а лінія 6-ої ст.
- Люстдорфської дор.,
- 1-й Офіцерський пров.,
- Ак.Глушко,
- Довга,
- Ліверпульський пров.,
- Левітана,
- Люстдорфська дор.,
- Офіцерська,
- Рибальський пров.,
- С.Яхненка,
- Тульська.
Роботи триватимуть до 20:00:
- Космонавтів вул.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Бабеля,
- Балківська,
- Головківська,
- Затишна,
- Морська,
- Отрадна,
- Ясна.
Роботи триватимуть до 22:00:
- 1-а Проектована,
- 1-4й Житомирський пров.,
- 1-3й Кипарисний пров.,
- 2-й Другої вулиці пров.,
- 2-й Шостої вулиці пров.,
- 5-а Вулиця,
- 6-а Вулиця,
- Ак.Гаркавого,
- Амурська,
- Вчительська,
- Гайова,
- Гастелло,
- Гранатна,
- Дальня,
- Джутовий пров.,
- Дубова,
- Житомирська,
- Кап. Гаврикова,
- Конструкторський пров.,
- Кутова,
- Літакова,
- Москвіна пров.,
- Овідіопольська,
- Овідіопольський пров.,
- Перший 6-ї вулиці пров.,
- Прирейкова,
- Профспілкова,
- Путьова,
- Пшенична,
- пров. Радіальний,
- Радісна,
- Святослава Ріхтера,
- Стеклова,
- Степана Разіна,
- Тираспольська,
- Тираспольське шосе,
- Трудових резервів,
- Туристська,
- Умова,
- Центральний Аеропорт,
- Армійська.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Ак.Панкратової,
- В.Хавкіна,
- Геологічна,
- Кругова,
- Степова,
- Хутірська.
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за посилання вище.
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