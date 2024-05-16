Зенитник из Одессы получил «Золотой трезубец» от Главнокомандующего ВСУ

Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью 22-й отдельной механизированной бригады.

Алексей Рябчинский стал в ряды 22-й отдельной механизированной бригады

ВСУ в январе 2023 года. С июня прошлого года находится на горячем направлении фронта под Бахмутом. Он зенитчик, командир отделения.

«В составе своего расчета ПВО младший сержант Рябчинский занимает выгодные позиции при обороне, расширяет их и регулярно наносит противнику потери в личном составе, проводит постоянную рекогносцировку и уничтожает воздушные цели россиян», — говорят в бригаде.

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При выполнении боевых задач Алексей неоднократно попадал во вражеские обстрелы, участвовал в эвакуации раненых.

Подчиненные хвалят Рябчинского: он успешно передает свой опыт другим военнослужащим, проявляет заботу о побратимах, помогает решать их социально-бытовые вопросы.

Напомним, на Южном направлении зенитчики ВСУ смогли организовать засаду и уничтожить сразу три бомбардировщика Су-34.