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Зенитник из Одессы получил «Золотой трезубец» от Главнокомандующего ВСУ

Зенитник из Одессы получил «Золотой трезубец» от Главнокомандующего ВСУ

За успешное выполнение боевых задач зенитчик из Одессы Алексей Рябчинский награжден медалью «Золотой трезубец» Министерства обороны Украины. Вручать ее в 22-ю отдельную механизированную бригаду приезжал лично Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью 22-й отдельной механизированной бригады.

Алексей Рябчинский стал в ряды 22-й отдельной механизированной бригады
ВСУ в январе 2023 года. С июня прошлого года находится на горячем направлении фронта под Бахмутом. Он зенитчик, командир отделения.

«В составе своего расчета ПВО младший сержант Рябчинский занимает выгодные позиции при обороне, расширяет их и регулярно наносит противнику потери в личном составе, проводит постоянную рекогносцировку и уничтожает воздушные цели россиян», — говорят в бригаде.

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При выполнении боевых задач Алексей неоднократно попадал во вражеские обстрелы, участвовал в эвакуации раненых.

Подчиненные хвалят Рябчинского: он успешно передает свой опыт другим военнослужащим, проявляет заботу о побратимах, помогает решать их социально-бытовые вопросы.

Напомним, на Южном направлении зенитчики ВСУ смогли организовать засаду и уничтожить сразу три бомбардировщика Су-34.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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