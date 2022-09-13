Одесские зенитчики сбили российский бомбардировщик

13 сентября в небе над Херсонщиной, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит российский бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

13 сентября, около 16.00 часов, в небе над Херсонщиной, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит российский бомбардировщик Су-24. Готовы и дальше уничтожать врага! Слава Украине!

— сказано в сообщении.

Отметим, что 13 сентября в течении двух часов, с 14:00 по 16:00, зенитные ракетные подразделения уничтожили три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.

Кроме Су-24, сбитого Одесской бригадой, еще один такой же самолет был сбит зенитчиками Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад» в Донецкой области.

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