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Зенітник з Одеси отримав «Золотий тризуб» від Головнокомандувача ЗСУ

Зенітник з Одеси отримав «Золотий тризуб» від Головнокомандувача ЗСУ

За успішне виконання бойових завдань зенітника з Одеси Олексія Рябчинського нагороджено медаллю «Золотий тризуб» Міністерства оборони України. Вручати її до 22-ї окремої механізованої бригади приїжджав особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомили у Службі зв’язків з громадськістю 22-ї окремої механізованої бригади.

Олексій Рябчинський став до лав 22-ї окремої механізованої бригади
ЗСУ в січні 2023 року. З червня минулого року перебуває на гарячому напрямку фронту під Бахмутом. Він зенітник, командир відділення.

«У складі свого розрахунку ППО молодший сержант Рябчинський займає вигідні позиції під час оборони, розширює їх і регулярно завдає противнику втрат в особовому складі, проводить постійне рекогносцирування та знищує повітряні цілі росіян», – кажуть у бригаді.

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Під час виконання бойових завдань Олексій неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, брав участь в евакуації поранених.

Підлеглі хвалять Рябчинського: він успішно передає свій досвід іншим військовослужбовцям, піклується про побратимів, допомагає вирішувати їхні соціально-побутові питання.

Нагадаємо, на Південному напрямку зенітники ЗСУ змогли організувати засідку і знищити відразу три бомбардувальники Су-34.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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