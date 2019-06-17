Зеленый театр сегодня начинает французские кинопонедельники

Культурный марафон июня: у одесситов могут возникнуть трудности выбора Первый летний месяц будет насыщен культурными событиями, и чтобы посетить все спектакли и концерты, жителям и гостям города придется очень постараться. В Одессу приедет такое количество звезд, что даже пляжный отдых может отойти на второй план. ПОДРОБНЕЕ

«Тут есть все!»: В Зеленом театре проходит очередной одесский «Гешефт» Одесса, как известно, всегда делала свой маленький (средний, большой, смешанный) гешефт. Посему не удивительно, конечно, что фестиваль, где «представлено все», носит именно такое название. Первый в этом году фестиваль «Гешефт» не просто собрал любопытствующих: у входа собралась очередь уже с утра. ПОДРОБНЕЕ