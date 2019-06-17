Зеленый театр сегодня начинает французские кинопонедельники

Классику французского кино с сегодняшнего дня начнут показывать в Зеленом театре.
Организаторы сообщают, что лучшие французские ленты можно будет смотреть бесплатно по понедельникам в течение ближайшего месяца. Фильмы будут показывать на французском языке с украинскими субтитрами.
Программа «Французской киноклассики»:
- 17 июня — «Презрение», Жан-Люк Годар
- 24 июня — «Цезарь и Розали», Клод Соте
- 1 июля — «Глаза без лица», Жорж Франжю
- 8 июля — «Жако из Нанта», Аньес Варда
Начало сеансов в 21.30.
Фото из открытых источников (кадр из фильма “Презрение”)
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